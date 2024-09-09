Обухов заявил, что готов вернуться в профессиональный футбол

Российский нападающий Владимир Обухов рассказал, что готов рассмотреть предложения из профессионального футбола.

На данный момент 32-летний Обухов выступает за медийный ФК «10».

«Конечно, я готов к диалогу с другими клубами. Если поступит какое-то предложение, будет разговор с моим нынешним руководством. Если мы все придем к компромиссу, то я покину ФК «10» и вернусь в профессиональный футбол», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

Обухов наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Сочи», «Тамбов» и «Оренбург».