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Сегодня, 14:27

Обухов заявил, что не скучает по профессиональному футболу

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Нападающий медийного футбольного клуба «10» Владимир Обухов заявил, что не сильно скучает по профессиональному футболу.

Команда популярного комика Азамата Мусагалиева объявила о переходе игрока 23 августа. Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который он покинул в связи с истечением контракта.

«Скучаю ли я по большому футболу? Особо нет. То, что было в большом футболе, уже есть и в мейдийном. Все датчики, трекеры, все уже переходит сюда. Посмотрите даже на наш тренерский штаб: все тренировки с мячом, все низом. Чисто «краснодарская» школа, — сказал Обухов.

32-летний форвард наиболее известен по выступлениям за «Оренбург», «Спартак», «Ростов», «Тамбов» и «Сочи». По итогам сезона-2023/24 на счету Обухова 15 матчей и 3 гола в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Владимир Обухов

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