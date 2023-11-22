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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:30

Осипов рассказал о негативном отношении Абаскаля к медиалиге

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» объяснил свои слова о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Уверен, что Станислав Саламович отнесется к этому правильно с точки зрения восприятия. Улыбнется, даст интервью, пошутит. Это человек, который много что видел, знает, выиграл. Его отношение к молодой аудитории правильное. Если к нему подойдет восемнадцатилетний журналист, то Станислав Саламович спокойно на все это отреагирует. Отношение точно разительно отличается от того, что у господина Абаскаля», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги высказал мнение об испанском наставнике красно-белых.

«Во мне говорят два человека: болельщик «Спартака» с многолетним стажем и руководитель проекта, который имеет прямую заинтересованность в росте. Это мечта детства - находиться на матче любимой команды и твоего детища. Дает ощущение двойного экстаза. К Абаскалю я отношусь классно. Я радовался за успехи красно-белых поначалу, но потом пошла какая-то чехарда. Мы привыкли говорить то, что ты думаем. Я просто высказал свое мнение, потому что у нас так принято. Для меня негативное отношение Абаскаля к медиафутболу было непонятно. Человек из Европы лишает людей возможности увидеть праздник, шоу, улыбнуться, расслабиться, может, на фоне не очень хороших турнирных результатов. Тогда и сказал, что Карпин и Черчесов были бы не столь категоричны к коллаборации», — добавил Осипов.

После 15 туров «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Балтики».

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
Гильермо Абаскаль
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