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Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:00

Осипов рассказал о разговоре с людьми из администрации президента после инцидента с Литвиным

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал о последствиях инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

— Момент, который вам вспоминать не хочется?

— Наверное, эпизод в матче Lit Energy — «СКА-Ростов». Это эпизод, произошедший по причинам, которые каждая из сторон объясняет по-своему. Еще раз повторю, что нет худа без добра. В данном случае благодаря тому, что эта ситуация произошла, огромное количество людей узнало о существовании Медиалиги. Плохо, что узнали об этом в негативном контексте, но лично у меня появились определенные знакомства, потому что кому-то из моих новых знакомых приходилось в приватных диалогах в их кабинетах пояснять некоторые моменты.

Я приобрел не мало хороших приятелей, разделяющих философию того, что мы делаем. Несмотря на то, что нас изначально познакомила ситуация с негативным контекстом. Очень хочется, чтобы это не повторялось. Из этой ситуации мы, как лига, извлекли для себя урок и определили правила, по которым будем жить в дальнейшем. Это запрет мата на трибунах, более вдумчивая и правильная коммуникация между руководителями клубов. Ну и все мы понимаем, что человек, оказавшийся за решеткой, потом выходит оттуда, многое переосмыслив. Пусть народ, который нас смотрит, учится на чужих ошибках.

Миша (Литвин. — Прим. «СЭ») вышел и сказал, что там ничего хорошего нет. Из каждого такого эпизода можно сделать правильные выводы. Но, наверное, это самый большой эпизод в истории лиги, в котором я бы не хотел повторно оказаться.

— Что это были за кабинеты, о которых вы упомянули?

— Достаточно серьезные, чтобы любой наш проект мог бы перестать существовать.

— Медиалига могла закрыться?

— В руках этих людей есть такие полномочия, но на встречах не было диалога о закрытии лиги. Скорее, о том, что мы большие и должны вести себя правильно. Звучало: «Мы вас знаем как классных ребят, не превращайтесь в самодуров».

— Пообщались с людьми из администрации президента?

— Было. В том числе говорили с ними. На лигу давно обратили внимание, но диалога в подобной форме до этого не было.

Литвин был наказан за драку с известным болельщиком ЦСКА по прозвищу «Маугли» на матче медиалиги между LitEnergy и СКА. Во время игры фанат выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Полное интервью Осипова читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

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