Осипов рассказал, почему Дзюба и Слуцкий не создали медиафутбольную команду

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, почему тренер Леонид Слуцкий и футболист Артем Дзюба не создали медиафутбольную команду.

— Мы знаем, что Федор Кудряшов хотел создать свою команду в медиалиге. Кто еще из известных личностей мог залететь в лигу?

— Наверное, самая громкая команда, которая была в вот-вот сформированном формате — Слуцкого и Дзюбы.

— Что помешало?

— Леонид Викторович (Слуцкий. — Прим. «СЭ») всегда ставил приоритетом возможность продолжать профессиональную карьеру. У него на тот момент были определенного рода наметки на возможность тренировать большой клуб. В итоге он возглавил «Шанхай Шэньхуа».

И Тема (Дзюба. — Прим. «СЭ») на тот момент тоже находился в подвешенном состоянии. Тогда он выбрал «Локомотив». Леонид Викторович тоже не все карты раскрывал и имел полное право на это.

— Дзюба играть не планировал?

— Нет-нет, не планировал.

— Просто участвовал бы в качестве президента?

— Да, конечно.

— Вас не удивляла информация о том, что, когда у Дзюбы не было клуба, звучали категоричные слова о его появлении в медиафутболе?

— Мне кажется, для ребят уровня Артема решение уйти в медиафутбол означает автоматически окончание профессиональной карьеры. При его амбициозности и мотивации, понятно, что этот вариант всегда будет ему доступен. Поэтому правильно говорить: «Мы медиалигу не рассматриваем, просто потому что хотим продолжить играть в футбол». Это очевидно.

Они придерживались такой позиции. Я думаю, что она максимально правильная. Поэтому у него и есть предложения, он является хедлайнером РПЛ.