Осипов — о ситуации с Кузнецовым: «Я думаю, он принесет свои искренние извинения»

Основатель и президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» рассказал, что главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов принесет извинения пострадавшему журналисту.

Ранее на матче Медиалиги специалист ударил одного из журналистов, который пытался выбежать на поле.

«Я думаю, что Дмитрий Викторович сегодня публично произнесет извинения на одном из шоу, которое существует в индустрии. Я думаю, они будут максимально искренними в силу того, что человек все осознал и градус эмоций спал. Надеюсь, все разрешится благополучно без каких-либо заявлений. В этой ситуации очень важно раскаяние и осознание своего поступка. Если оно пришло и мы сегодня это увидим, то это одно дело, если нет, то сторона обвинения полностью права», — сказал Осипов «СЭ».

22 июня в ответном матче 1/4 финала Медиалиги 2DROTS уступили «Амкалу» со счетом 1:2 (первая игра — 2:1), но оказались удачнее в серии буллиталити (4:3) и вышли в полуфинал.

Софья Грецкая