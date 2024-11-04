Основатель «Амкала» сообщил, что Мостовой посещал тренировки команды

Основатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков в комментарии для «СЭ» раскрыл подробности взаимодействия с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым.

«Да, он приходил к нам на тренировку по ученическим делам. Это история, происходящая через академию. У нас наш главный тренер [Виталий Панов] преподает там. Александру Мостовому это нужно было для учебы, снять контент, который дальше будут разбирать. Приходил повышаться в квалификации, либо подтверждать квалификацию. Есть вероятность, что это будет не разовой историей, а полноценной стажировкой? Если понадобится, то да. Мы в нормальных, рабочих отношениях», — сказал Герман «СЭ».

Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.

(Дарик Агаларов)