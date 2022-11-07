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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:08

Основатель «Амкала» высказался относительно возможного прихода Артема Дзюбы в Медиалигу

Иван Шитик
Корреспондент
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Основатель медийного клуба «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков высказался относительно возможного прихода Артема Дзюбы в Медийную футбольную лигу (МФЛ).

«Не думаю, что Дзюба может действительно прийти в МФЛ. Плюс, это невозможно с точки зрения заявки. Это будет дисбаланс для других команд, которые не могу позволить себе пригласить таких жестких футболистов. Поэтому думаю, что этого не произойдет. Плюс, мне кажется, что Артем еще не наигрался в профессиональном футболе. Для него это будет большой даунгрейд с точки зрения удовольствия.

Да, Дзюба может классно пошутить и отлично подходил бы для МФЛ, но его футбольный уровень намного выше среднего уровня игроков Медиалиги. Не думаю, что он будет подвергать себя риску травмироваться ради участия в медийном футболе», — сказал Попков Metaratings.ru.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 34-летний форвард перешел в турецкий клуб в августе 2022 года, подписав контракт на один год с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне он провел 5 матчей за «Адану Демирспор» и отличился одним забитым голом.

Источник: https://metaratings.ru/news/el-klassiko-ne-dumayu-chto-dzyuba-mozhet-deystvitelno-priyti-v-mfl-1406787/
Артем Дзюба
ФК Амкал
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