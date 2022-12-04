Герман «Эль-Классико»: «Амкал» костьми ляжет, но обыграет 2DROTS»

Основатель клуба медийной футбольной лиги (МФЛ) «Амкал» Герман «Эль-Классико» Попков поздравил 2DROTS с победой в МФЛ и заявил, что готов взять реванш.

«Поздравляю 2DROTS с заслуженной победой. Мы с нетерпением ждем следующей очной встречи с ними. Готов пообещать, что «Амкал» костьми ляжет, но заберет свое — обыграет команду Жеки и Некита. Но пока нам придется молча в стороне ждать и смотреть, как другие празднуют», — цитирует Попкова Metaratings.ru.

В финале второго сезона МФЛ «самураи» обыграли «Родину-Медиа» (1:1, 3:1 — по бул.) и выиграли турнир второй раз подряд.