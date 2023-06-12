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Сегодня, 13:30

Основатель МФЛ Осипов рассказал, сколько медийных команд смогут участвовать в следующем розыгрыше Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» рассказал, сколько медийных команд будут принимать участие в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

«Пока не знаю, сколько точно медийных команд будут принимать участие в следующем Кубке России. Думаю, это будет количество от трех до восьми. Будет максимально честно, если эти команды будут отбираться по спортивному принципу. Возможно, это будет зависеть от результатов МФЛ», — сказал Осипов «СЭ».

В прошедшем сезоне FONBET Кубка России участвовали две медийные команды — 2DROTS и «Амкал».

«Амкал» вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2DROTS проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Амкал
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