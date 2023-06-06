Основатель МФЛ Осипов выразил готовность провести товарищеский матч со сборной России

Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности проведении товарищеского матча со сборной России.

«На данный момент такого диалога ни с кем нет. Но мы бы с удовольствием организовали это мероприятие», — сказал Осипов «СЭ».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.