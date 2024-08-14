Первак считает, что Джикии рано идти в медиалигу

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак отреагировал на новость, что экс-защитник красно-белых Георгий Джикия может начать играть за ФК «10» из медиалиги.

«В его возрасте рановато туда идти. 30 лет — это не повод заниматься своей пиар-кампанией. Джикия достаточно хорошо играет. Я считаю, было бы понадежнее, если бы он сейчас был в «Спартаке». Странный у него агент какой-то. Такого футболиста не устроить — это потерять квалификацию просто-напросто. Мне кажется, такой агент должен такого футболиста за три секунды устраивать.

Джикия еще подошел бы командам РПЛ? Сто процентов. На самом высоком уровне. Не говоря уже о командах второй восьмерки — они в принципе должны в очереди стоять за ним. Идти в медиалигу — только время терять», — приводит слова Первака Vprognoze.ru.