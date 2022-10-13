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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:07

Роман Салимов: «Думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала»

Алина Савинова

Полузащитник Reality Роман Салимов сообщил о своем трансфере в "Амкал".

«Наверное, уже можно сказать, что я перехожу в «Амкал». Хотя еще контракт не подписан. Уже все. Фил договорился. Они пожали руки. Я с Германом постоянно на связи. Везде об этом говорят, что это свершившийся факт. Поэтому, думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала» после пятого тура», — приводит Eurostavka слова 27-летнего футболиста.

«Амкал» занимает 3-ю позицию в группе А Медиалиги. Reality расположился на 5-м месте в той же группе.

Салимов является воспитанником академии «Спартака». Он выступал за такие клубы, как тульский «Арсенал», «Нефтехимик», «Орел» и «Луки-Энергия».

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/eto-svershivshiysya-fakt-salim-iz-reality-rasskazal-o-perehode-v-amkal
ФК Амкал
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