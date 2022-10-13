Роман Салимов: «Думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала»

Полузащитник Reality Роман Салимов сообщил о своем трансфере в "Амкал".

«Наверное, уже можно сказать, что я перехожу в «Амкал». Хотя еще контракт не подписан. Уже все. Фил договорился. Они пожали руки. Я с Германом постоянно на связи. Везде об этом говорят, что это свершившийся факт. Поэтому, думаю, уже можно говорить, что я игрок «Амкала» после пятого тура», — приводит Eurostavka слова 27-летнего футболиста.

«Амкал» занимает 3-ю позицию в группе А Медиалиги. Reality расположился на 5-м месте в той же группе.

Салимов является воспитанником академии «Спартака». Он выступал за такие клубы, как тульский «Арсенал», «Нефтехимик», «Орел» и «Луки-Энергия».