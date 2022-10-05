В Сети появилось видео, как Гаджиев дает пощечину Уткину

В Сети появилось видео, как президент Fight Nights Камил Гаджиев дает пощечину телекомментатору Василию Уткину перед матчем их команд в медиалиге. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка».

Игра между Fight Nights и «Эгриси» состоялась 24 сентября и завершилась победой команды Гаджиева со счетом 1:0.

Перед матчем Гаджиев и Уткин встретились у здания, где расположены раздевалки. Президент Fight Nights протянул телекомментатору руку в знак приветствия, но комментатор отказался ее жать. После этого Гаджиев сказал ему «Ты будешь ее жать» и дал несколько легких пощечин.