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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:12

В Сети появилось видео, как Гаджиев дает пощечину Уткину

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Камил Гаджиев дал пощечину Василию Уткину.

В Сети появилось видео, как президент Fight Nights Камил Гаджиев дает пощечину телекомментатору Василию Уткину перед матчем их команд в медиалиге. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка».

Игра между Fight Nights и «Эгриси» состоялась 24 сентября и завершилась победой команды Гаджиева со счетом 1:0.

Перед матчем Гаджиев и Уткин встретились у здания, где расположены раздевалки. Президент Fight Nights протянул телекомментатору руку в знак приветствия, но комментатор отказался ее жать. После этого Гаджиев сказал ему «Ты будешь ее жать» и дал несколько легких пощечин.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
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Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Василий Уткин
Камил Гаджиев
28
9
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