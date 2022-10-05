В Сети появилось видео, как Гаджиев дает пощечину Уткину

Сегодня, 17:12
В Сети появилось видео, как президент Fight Nights Камил Гаджиев дает пощечину телекомментатору Василию Уткину перед матчем их команд в медиалиге. Видео опубликовано на YouTube-канале «Ушатайка».
Игра между Fight Nights и «Эгриси» состоялась 24 сентября и завершилась победой команды Гаджиева со счетом 1:0.
Перед матчем Гаджиев и Уткин встретились у здания, где расположены раздевалки. Президент Fight Nights протянул телекомментатору руку в знак приветствия, но комментатор отказался ее жать. После этого Гаджиев сказал ему «Ты будешь ее жать» и дал несколько легких пощечин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования