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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:09

Президент «Броук Бойз» Егоров — о драке Литвина: «В том же поп-ММА такое происходит, и на этом собираются большие просмотры»

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Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в разговоре с «СЭ» отреагировал на инцидент в матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом».

Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Михаила Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Михаил Литвин. Блогер Литвин устроил драку на матче против «СКА-Ростова» Басты. Видео

«Если мы рассматриваем это в рамках шоу, то мы видим, что в том же поп-ММА и других популярных передачах такое происходит, и на этом собираются большие просмотры. Туда приходят большие люди, чтобы смотреть эти мероприятия. Сегодня что-то подобное произошло в медийном футболе с участием Басты и Литвина, не самых последних людей, а даже одних из самых популярных людей страны. Особо каких-то выводов тут не сделать, потому что вряд ли Литвин нанес серьезное повреждение. Будет ли заведено уголовное дело, это вряд ли, так как не за что там его особо заводить. Тут вопрос в том, как повлияет ли этот инцидент в будущем на медиалигу и будет ли она регулироваться», — сказал Егоров «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА прошел на стадионе «Москвич».

Денис Сафронов

ФК СКА (Ростов-на-Дону)

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