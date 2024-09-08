Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:06

Егоров — о конфликте Дзюбы и Чужого: «Амкал» повел себя, как мальчики, которых больше не позовут на площадку»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент медиафутбольной команды «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в комментарии «СЭ» отреагировал на конфликт футболиста «Амкала» Антона Карпова ( Антон Чужой) и экс-нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в финале Т-лиги уличного футбола.

«Ничего удивительного не произошло. Любой зритель медиалиги знает, как себя ведет Антон Чужой. Он в жизни хороший парень, но на поле его перекрывает.

В эпизоде с Дзюбой было обычное столкновение, а не детский фол. Чужой оскорбил соперника, тот схватил его за шею, и Дзюба пришел и сказал, чтобы Антон следил за языком. На что Чужой его послал и получил в ответ не самый сильный пинок. На мой взгляд, это обычный эпизод для уличного футбола», — сказал Егоров «СЭ».

Егоров также прокомментировал решение «Амкала» уйти с поля в финале Т-лиги.

«Амкал» решил встать в позу. Мне кажется, что нужно было доигрывать, тем более пришли болельщики. «Амкал» повел себя, как те мальчики, которых больше не позовут на площадку, или которые придут с подкреплением. Поведение Дзюбы? Ничего страшного в его поведении не вижу. Его партнера послали, а потом его самого, а в ответ он дал легкий пинок. Это уличный футбол», — сказал Егоров «СЭ».

35-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Его последней командой был московский «Локомотив», который форвард покинул в связи с истечением контракта.

Артем Дзюба
ФК Амкал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя