Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:00

Президент ФИФА Инфантино будет приглашен на ЧМ по медиафутболу

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» высказался о возможном приглашении главы ФИФА Джанни Инфантино на матч чемпионата мира по медиафутболу.

— Не было ли мысли пригласить президента ФИФА Джанни Инфантино на чемпионат мира по медиафутболу?

— Дело в том, что еще очень много времени до того, как это все получит определенную форму. И, безусловно, мы будем стараться приглашать, рады видеть всех, о ком мы сейчас говорили или о ком еще вспомним в моменте. Конечно, да, но повторюсь — об этом пока не думал.

Николай Осипов. «На чемпионат мира в 2025 году поедем как сборная России». Интервью президента медиалиги Николая Осипова

Первый в истории чемпионат мира по медиафутболу должен пройти в 2025 году в ОАЭ.

Футбол
Джанни Инфантино
Читайте также
Путин выразил соболезнования руководству Индии из-за смерти экс-премьера страны
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
Опубликован производственный календарь на 2025 год
В Москве ликвидировали готовивших теракт в отделе полиции членов исламистской ячейки
Медведев призвал к политическому наказанию Европы
Сегодня
Вчера
Неделя