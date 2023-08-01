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Сегодня, 19:44

Президент «ФК 10» Азамат Мусагалиев бросил вызов «Зениту»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиафутбольного клуба «ФК 10» Азамат Мусагалиев на пресс-конференции, посвященной старту сезона, рассказал о плане сыграть против «Зенита».

«ФК 10» ровно через год бросает вызов действующему чемпиону России, футбольному клубу «Зенит». Сыграем с ними на «Газпром Арене». Мы будем искать партнеров. Планируем сыграть с лучшими клубами Казахстана, Белоруссии. Затем вернемся в родную страну и сыграем с клубами, которые чуть хуже лучшего футбольного клуба страны. Это все серьезно», — сказал Мусагалиев.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Футбол
ФК Зенит
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