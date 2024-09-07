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Медиалига (МКС)

Сегодня, 08:44

Президент ФК «10» Мусагалиев: «Галицкий сказал, что «Краснодар» впервые сыграет с клоунами»

Алина Савинова
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Президент медийного клуба ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Сергеем Галицким по поводу проведения товарищеского матча против «Краснодара».

«Во время переговоров по поводу организации матча у меня состоялся курьезный диалог с Сергеем Николаевичем Галицким. Он мне сказал, что матч состоится на главной арене, и потом добавил, перед этим предупредив, чтобы я не обижался: «Азамат, ты понимаешь, что впервые в истории «Краснодар» сыграет против клоунов? Как ты это видишь?». Я ответил, что я комик, поэтому мне не обидно, и спросил, кого еще-то кроме меня можно назвать клоуном в моей команде. Галицкий думал, что я тоже буду играть, но я ответил, что это не так, что у нас профессиональная команда. Я начал перечислять всех наших игроков, а когда дошел до фамилии Идову, он удивился», — приводит слова Мусагалиева «РБ Спорт».

Встреча состоится в субботу, 7 сентября, в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. «Быки» впервые в своей истории сыграют с командой из медиалиги.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий

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