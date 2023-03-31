Гаджиев ответил Нагучеву: «Рад, что накрутки в YouTube — единственное, за что можно критиковать Fight Nights»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил на критику комментатора Романа Нагучева, который раскритиковал деятельность команды медиалиги «Fight Nights» за накрутки лайков на YouTube.

«Вчера на канале «Матч ТВ», который представляет Роман Нагучев, вышел сюжет о том, что команда Fight Nights в новом сезоне получила большое усиление в лице Романа Павлюченко. Подобные сюжеты говорят о том, что Fight Nights занимается делом, готовится к сезону и делает все для того, чтобы впечатлить аудиторию. Это первое. Второе, что касается накруток в социальных сетях и видео. Мне кажется, что этим в той или иной степени занимаются все без исключения. Не готов согласиться со словами своего коллеги, что «папа смотрит ролики с десяти устройств».

Не согласен с пассажем, что это делается для того, чтобы впечатлить главу медиалиги Николая Осипова. Мы уже впечатлили всех, кого хотели, и собираемся это сделать еще раз в предстоящем сезоне. Я рад, что накрутка — это единственное, за что нашу команду сегодня можно критиковать. Во все остальном мы на высшем уроне», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

«Fight Nights» — команда промоушена AMC Fight Nights, принявшая участие во втором сезоне медиалиги. Капитаном команды стал президент Fight Nights Камил Гаджиев, а главным тренером Александр Мостовой.