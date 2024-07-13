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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:30

Президент медиалиги анонсировал выступление «секретного гостя» на финале турнира

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Основатель и президент медийной футбольной лиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» рассказал о развлекательной программе мероприятий на финале МФЛ между 2Drots и «Броук Бойз».

«В перерыве матча выступит Баста. Планируется достаточно интересная шоу-программа. У нас также будет один секретный гость. Мы не разглашаем его имя, чтобы это стало приятным сюрпризом для зрителей, которые придут на финал. Сразу после матча вместе с чемпионами он исполнит два-три своих самых популярных трека», — сказал Осипов «СЭ».

Матч состоится, в понедельник, 15 июля на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК 2Drots
2
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