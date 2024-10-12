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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:26

Президент медиалиги назвал безрассудным поступок блогера Литвина, ударившего болельщика команды Басты

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Литвин ударил фаната по лицу во время матча Кубка лиги.
Фото Скриншот видео Telegram-канала «Крысева: Медиа футбич»
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Президент медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» сообщил, что блогеру Михаилу Литвину грозит длительная дисквалификация за удар болельщика ростовского СКА в матче 7-го тура Кубка лиги.

«Литвину грозит долгая дисквалификация. Это безрассудный поступок», — сказал Осипов «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходит на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)

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