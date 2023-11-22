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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:30

Осипов: «86 процентов аудитории медиалиги — 18-34 года»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» назвал возраст человека, который смотрит медийный футбол.

— Взаимодействовали ли с РФС по поводу ретроматчей?

— Вообще история, которую делает Кирилл Терешин с РФС, мне очень импонирует. Это вызывает интерес аудитории, подпитывает любовь к спорту. Мое поколение как раз выросло на футболе именно этих личностей. Шоу-формат, иногда как в театре. Это очень крутые акции. Если бы с нашей стороны потребовалось бы какое-то участие, помощь, консультация и медийное усиление, мы бы никогда не отказались. У нас самих был заход на ретро в Волгограде, трансляцию даже дали в черно-белом фильтре.

Кто не знает истории, обречен на отсутствие будущего. Это сто процентов так. Молодое поколение, которое смотрит медиалигу, должно с помощью родителей ходить на матчи выдающихся футболистов нашей юности, чтобы знать историю. Мы за преемственность поколений, хотим, чтобы большой футбол получил омоложение своей аудитории за счет нашей.

— Какой средний возраст человека, который смотрит трансляцию медиалиги?

— 86 процентов аудитории медиалиги — 18-34года. Это статистика YouТube. Насколько эта выборка достоверна? Не верить YouТube у меня нет оснований.

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
РФС
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