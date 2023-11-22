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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:15

Осипов — о Зареме в медиалиге: «Информацию о ее возможном участии получил»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Владимир Песня / РИА Новости
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» оценил шансы супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой стать участницей турнира.

— Знакомство Заремы с медиафутболом, как мне кажется, пошло от Димы Егорова. Буду с удовольствием называть имена людей, которые помогают привлекать внимание людей такой величины. Я знаю, что Димка в период создания лиги на эту тему дискутировал. Она о нас в курсе, я это знаю. От людей, которые будут находиться в руководстве этой команды, я информацию о ее возможном участии получил. Лично не общался. Не буду лукавить здесь, мы не знакомы. Но у меня нет никаких предпосылок к тому, чтобы не доверять людям, с кем я вел диалог. Если Зарема присоединится к этой команде, это будет украшением медийного футбола и профессионального футбола в целом. В целом это даст новый виток развития сумасшедших пикировок внутри соцсетей на предмет результатов матчей, высказываний одних людей по отношению к другим и так далее.

— Мне кажется, если бы она оказалась на скамейке с телефоном в прямом эфире, это было бы феноменально.

— Да, если пофантазировать: микрофон с какими-то подсказками, советами, критикой того или иного эпизода — безусловно, потрясающее зрелище.

3 мая 2021 года Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака», но 18 дней спустя покинула руководство красно-белых.

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
Зарема Салихова
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