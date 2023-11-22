Осипов: «Абаскаль думает: «Я против лишних десяти ударов с правой и с левой»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» выразил отношение к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«На Зимнем кубке РПЛ должны были принять участие в челленджах четыре клуба. «Спартак» просто не прислал футболистов. Насколько я знаю, Абаскаль думает: «Я против лишних десяти ударов с правой и с левой». Если бы это работало, то понятно, вопросов нет. Но когда это не работает, что мы и видим, кажется, можно попробовать ситуацию исправить. Коллаборация ЦСКА с 2DROTS вышла великолепной. «Крыльев» с медиалигой — великолепной. «Динамо» с «Амкалом» и 2DROTS — офигенный кейс. Они играют для болельщиков. Мы ценим и любим фанатов. Дайте нам лишний раз сделать праздник», — сказал Осипов.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом».