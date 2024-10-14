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Медиалига (МКС)

14 октября, 21:32

Президент Медиалиги Осипов отреагировал на негатив к турниру

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Медиалиги Николай Осипов высказался об отношении болельщиков профессионального футбола к лиге.

«В любом случае должно пройти время. У нас есть очень много примеров: комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин, который работал на Лиге чемпионов, и чемпионате мира, отработал с радостью и финал ЛЧ, и финал Медиалиги. Стас вместе со своим сыном часто приходит на матчи МФЛ в качестве зрителя. В данном случае интересы отца и сына совпадают — хотя может показаться: какого футбола Стасу не хватает в жизни? Он знает состав «Байера» и биографию каждого игрока наизусть. Приходя на Медиалигу, он еще может спрогнозировать стартовый состав медиаклуба «Лотус».

Вот такого рода люди ни разу не презирают медиафутбол. Безусловно, есть те, кто смотрит на нас и относится к нам с пренебрежением. Мне кажется, таких людей из года в год все меньше. Кто постоянно завидует и живет в негативе, они неудачливы, сокращенно — неудачники", — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Ранее Осипов высказался о возможном закрытии лиги из-за инцидента с блогером Литвиным.

Источник: РБ Спорт

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