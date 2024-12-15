Осипов — о переговорах «Титана» с Деле Алли: «Предложение устроило его агентов»

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии «СЭ» рассказал о переговорах медиафутбольного клуба «Титан» с экс-полузащитником «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли.

«Я знаю об этом предметном интересе достаточно давно, потому что переговоры ведутся не один день. Предложение, которое было сделано агентам Алли, их устроило. Остался диалог непосредственно с самим игроком. Насколько я знаю, это вопрос начала следующей недели.

Приход такого игрока в медиалигу — это действительно круто. И самое главное, что представители игрока сошлись с руководством «Титана» на предмет условий — теперь остается ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги (полуфиналы, финалы), выставочные игры... Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение. Надо дождаться следующей недели», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее об интересе медиаклуба к полузащитнику сообщал Legalbet.

28-летний Алли находится без клуба с июля 2024 года после ухода из «Эвертона». На его счету 37 матчей и 3 гола за сборную Англии.

Дарик Агаларов