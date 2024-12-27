Президент медиалиги Осипов сравнил бюджеты клубов РПЛ и лиги

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о размере бюджета лиги.

— Стыковаться с профессиональным футболом вы никогда не собирались?

— Даже не задумывался об этом, потому что не было потребности. Мы идем своим путем, и пересечение или копирование не всегда верно в нашем случае. У нас есть свои нюансы, которые не соприкасаются с профессиональным футболом. Кроме того, мы не можем позволить много выездных матчей для команды, которая находится за пределами Москвы. Сейчас бюджет медиалиги даже не рядом с бюджетом любого профессионального клуба РПЛ.

— Даже меньше, чем у «Факела»?

— Может быть, рядом с ними, но никак не близко с московскими командами или «Краснодаром» и «Зенитом».