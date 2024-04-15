Президент медиалиги ответил на вопрос о возможном возрождении клуба Джикии и Соболева

Президент медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном возрождении клуба «Бей Беги» футболистов «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Я думаю, что сейчас Георгий и Александр сконцентрированы на том, чтобы помочь «Спартаку» в возвращении как минимум в тройку призеров РПЛ. Мы, как лига, были и до сих пор заинтересованы как в Саше с Георгием, так и в клубе, который успел прекрасно пошуметь на просторах медиалиги и матчем тогда еще на «Открытие Арене», куда приехали и Зиеш, и Промес. Думаю, что с повторным появлением Соболева и Джикии в медиафутболе мы только приобретем. Но мне кажется, сейчас у них голова занята тем, чтобы «Спартак» поднялся как можно выше в чемпионате России. Безусловно, мы обрадовались, что с точки зрения медиа руки могут быть более раскрепощены, но о возвращении клуба сейчас речи, думаю, пока нет», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее клуб «Бей Беги» опубликовал пост в своем Telegram-канале впервые за полгода. Это произошло сразу после новости об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака». Позднее публикация была удалена, а сам канал переименован.

По слухам, Абаскаль был категорически против увлечения Джикии и Соболева медиафутболом. Telegram-канал клуба «Бей Беги» не публиковал посты с 24 октября 2023 года.