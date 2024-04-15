Осипов: «Посмотрел бы, как Джикия играет в нападении, Соболев — в воротах, а Дзюба в противоположной команде»

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился мнением с «СЭ» о возможном матче «Народной команды» на домашнем стадионе «Спартака», «Лукойл Арене».

— С удовольствием посмотрел бы, как Джикия играет в нападении, а Соболев стоит в воротах. Думаю, от этого никто бы не отказался.

— Можно Дзюбу поставить в ворота другой команды, он любит играть на этой позиции на тренировках.

— С удовольствием. Думаю, если он на какое-то время займет место в составе противоположной команды, будет круто! Это будет настоящее слияние и братание медийного футбола с профессиональным, чтобы аудитория лишний раз получила удовольствие от нашей с вами любимой игры внутри зеленого прямоугольника.

Ранее Осипов сообщил «СЭ» о планах провести матч между «Народной командой» и неназванным клубом из Медиалиги на домашнем стадионе «Спартака».