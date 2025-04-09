Президент медиалиги рассказал, когда Мизулина посетит один из матчей турнира

Президент медиалиги (МФЛ) Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может посетить матч турнира.

«Как только мы отпразднуем победу, у многих политических деятелей станет больше свободного времени. Сейчас идут согласования их активностей. В хорошей летней погоде, на одном из матчей обязательно увидим Екатерину Михайлову», — сказал Осипов «СЭ».

Ранее Мизулина сообщила «СЭ», что обязательно планирует посетить матч медиалиги.