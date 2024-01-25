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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:10

Президент медиалиги: «Баста не потерпит треш-ток на поле? У Василия прекрасное чувство юмора»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Баста.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Медиалиги Николай Осипов ответил «СЭ» на вопрос об органичности нахождения рэпера Басты в лиге.

Ранее «СКА Ростов», который принадлежит Басте, объявил об уходе из ФНЛ-2 и переходе в МФЛ.

«Насколько фигура Басты, который точно не потерпит никаких оскорбление на поле, впишется в Медилигу, где треш-ток присутствует? Футбольные люди прекрасно знают, что достаточно много ненормативной лексики успевают вывалить и команды РПЛ. Просто это не попадает в трансляцию. Но Василий, помимо строгости, еще и человек с прекрасным чувством юмора и самоиронии, человек, который на шутку в свой адрес может ответить не менее ярко и смешно. Мне кажется, его нахождение в МФЛ будет органично, как человека всесторонне развитого», — сказал Осипов «СЭ».

Баста стал владельцем «СКА Ростова» в 2019 году. В сезоне-2022/23 клуб выступал во второй лиге. Ростовчане заняли второе место в группе 1 «Б» второго дивизиона.

Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Василий Вакуленко (Баста)
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Президент медиалиги: «Убежден, что уже в этом сезоне мы увидим команду Басты»