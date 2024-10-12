Президент Медиалиги сообщил, что Литвин задержан полицией за мелкое хулиганство

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил «СЭ», что блогер Михаил Литвин доставлен в полицию после инцидента во время матча 7-го тура Кубка лиги.

«Последствия касаются Миши. Это прямое нарушение законодательства страны, в которой мы живем. Он сейчас в отделе полиции. Идет разбирательство по его поступку. Он задержан за мелкое хулиганство. Судебное разбирательство? Наверное, логично, что такие вещи идут через судебное разбирательство. Думаю, что в начале следующей недели оно будет. Но я не силен в этой истории. Болельщик, которого ударил Литвин, тоже доставлен в отдел полиции. Наверное, как потерпевшая сторона», — сказал Осипов «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.