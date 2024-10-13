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Медиалига (МКС)

Сегодня, 08:00

Президент Медиалиги высказался о возможном закрытии лиги из-за инцидента с блогером Литвиным

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном закрытии лиги после инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

«Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть. Но есть масса других организаций, которые оказывают пагубное влияние на молодежь. Думаю, что произошедшая ситуация — исключение из правила, нежели систематическое нарушение нами каких-либо правовых актов. То, что мы несем в массы и пропагандируем, нацелено на правильное позиционирование человека в жизни, нежели на то, за что нас можно закрывать», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент Медиалиги отреагировал на слова депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева, заявившего, что инцидент с блогером Михаилом Литвиным может стать причиной для закрытия лиги.

«Думаю, что господин Свищев, высказав подобного рода позицию, понимает, что говорит, но мне кажется, не сильно находится в повестке происходящего внутри лиги. Если честно, мы с ним не единожды знакомы. Он был у нас в гостях на матче «Бей-Беги» — «Народная Команда» на стадионе «Спартака». Он прекрасно о нас всегда отзывался. Безусловно, Миша Литвин имеет отношение к лиге, мы в том числе несем ответственность, но судить о лиге по поведению одного конкретно взятого человека нельзя, к какому бы месту работы он не относился. Думаю, это эмоциональное или импульсивное высказывание, нежели конкретно взятое желание. В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками и это куда более важная проблема, которую нужно рассматривать, нежели поведение Миши», — добавил Осипов.

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич». Во время игры известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

Михаил Литвин

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