Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:06

Президент Медиалиги заявил, что хотел бы видеть Дзюбу и Слуцкого в МФЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов заявил, что хотел бы видеть нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу и экс-тренера сборной России Леонида Слуцкого в медийном футболе.

«Финального решения ни у Артема, ни у Леонида Слуцкого пока нет. Нет по причине того, что партнер, с которым этот диалог строился, не сильно верит в перспективу этой команды или не сильно верит в проект. Все знают, насколько большие личности что Артем, что Леонид Викторович. Дзюбу знает весь мир, Леонида Викторовича знает весь футбольный и профессиональный мир. Когда эти два человека изъявляют желание и готовность создать команду, я считаю, что те люди, к которым они приходят первыми, не могут отреагировать на эту историю не заинтересованно. Железной вероятности того, что эта команда будет участвовать в четвертном сезоне, пока у меня нет», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система Double Elimination. Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-medialigi-hotel-by-videt-artema-dzyubu-i-leonida-slutskogo-v-medialige/
Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
1
Обсудить
Читайте также
Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент медиалиги назвал игроков, которые усилили бы «Спартак» и «Зенит»