Президент медиалиги заявил, что Мизулина может посетить игру команды Литвина

Президент медиалиги Николай Осипов рассказал «СЭ», когда глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина может посетить матч лиги.

«Если у нее получится и будет свободное время, то она, естественно, к нам приедет. Предполагаю, что логичным будет ее визит на матч «Родина Медиа» — LitEnergy, где играет команда Миши [Литвин], вокруг которого вся ситуация шумела. Будет ли она или нет, я думаю, мы узнаем лишь в день игры, потому что Екатерина Михайловна — человек занятой, человек с огромным количеством дел, куда более важных, чем визит на матч медиалиги», — сказал Осипов «СЭ».

Также президент медиалиги высказался, будут ли усилены меры безопасности.

«Нет, мы, в отличие от наших некоторых коллег, не занимаемся популизмом. Меры, обеспечивающие безопасность матча, будут точно такие же, как и обычно. Мы как работали добросовестно и качественно с точки зрения в первую очередь зрителей и участников лиги, так и будем продолжать это делать», — добавил Осипов.

Ранее Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о желании посетить матч медиалиги после инцидента с конфликтом владельцев команд «СКА-Ростов» и LitEnergy — исполнителя и продюсера Басты (Василия Вакуленко) и блогера Михаила Литвина.

Дарик Агаларов