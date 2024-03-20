Президент медиалиги: «Этот сезон будет идти под эгидой Васи Уткина»

Глава медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» заявил, что текущий сезон в лиге пройдет под эгидой спортивного комментатора Василия Уткина.

«Все случилось за 5 минут до начала жеребьевки. Мы не хотели начинать, это было четкое решение, которое я внутри себя принял. В этот момент подошел Паша Чепурин (игрок «Эгриси») и сказал: «Мы, как команда» требуем, чтобы жеребьевка была. Вася хотел бы, чтобы это все продолжалось. Мы настаиваем на том, чтобы жеребьевка состоялась». И каждый раз появление «Эгриси» вызывало аплодисменты, мы неоднократно проводили Васю овациями. Этот сезон будет идти под эгидой Василия Уткина. Он делал лигу популярной, интересной. Появление Уткина на каждой презентации для партнеров вызывало уважение, потому что Василий — это круто", — сказал Осипов «СЭ».

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.