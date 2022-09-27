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Медиалига (МКС)

27 сентября, 15:04

Президент медийной команды Fight Nights: «Было бы здорово, если бы кого-то из наших ребят подписал профессиональный клуб»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Президент медийной футбольной команды Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» рассказал о желании, чтобы кого-то из его футболистов подписал профессиональный клуб.

— Болгарский клуб «Ботев» проявил интерес к игроку «Амкала» Прокопу. Вашими игроками еще никто не интересовался?
— Сегодня с Шарипом Алиевым говорили о том, что было бы здорово, если бы кого-то из наших ребят в итоге подписал профессиональный клуб. Нам эти ребята нужны, каждый у нас на счету, но мы бы с удовольствием отпустили их и благословили. Для клуба это было бы тоже большой победой. После того, что творит Александр Фильцов в воротах: два матча на ноль, сумасшедшие сейвы, не удивлюсь, если его большой российский клуб подпишет. В большом футболе он уже был. Из игроков я мог бы выделить каждого, но, как говорится: вратарь — это полкоманды. То, что делает вратарь, бывает более заметно. Фильцов просто великолепен!

Медийную команду Fight Nights тренирует известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

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