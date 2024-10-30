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Сегодня, 18:04

Президент МФЛ Осипов: «Будет круто, если Дзюба на пенсии сыграет за медийную сборную России»

Алина Савинова
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Президент и основатель МФЛ Николай Осипов поделился мыслями о потенциальном вызове форварда Артема Дзюбы в медийную сборную России.

«Я с Темой на эту тему пока не разговаривал. У него сейчас важный путь в карьере — футбольный клуб «Акрон». Насколько я понимаю, он восстанавливается от травмы, полученной в матче против «Зенита», поэтому дергать его сейчас нет никакого смысла. Я пожелаю ему только продолжения и долголетия внутри профессионального футбола, но если так совпадет, что на момент проведения нашего первого, а может, и второго ЧМ, Тема будет уже футболистом на пенсии (пусть он на меня не обидится за эту фразу), то, конечно, я считаю, что это будет очень круто», — цитирует Осипова «РБ Спорт».

Проведение чемпионата мира среди медиафутбольных команд запланировано на февраль 2025 года в ОАЭ.

36-летний Дзюба с сентября 2024 года выступает за «Акрон». Ранее он играл в «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Зените», «Спартаке» и других клубах.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ

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