Прокопьев вернулся в «Амкал» после расторжения контракта с «Ботевом». Его отпустят в профессиональный клуб, если будет предложение

Сегодня, 18:50
Президент «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков заявил, что полузащитник Михаил Прокопьев вернулся в команду после расторжения контракта с «Ботевом».
«Если будет интересное предложение от профессионального клуба, Миша всегда готов», — заявил Попков.
6 февраля «Ботев» объявил о расторжении контракта с медиафутболистом.
Российский хавбек перешел в клуб из Пловдива в октябре 2022 года.
За «Ботев» Прокопьев не провел ни одного официального матча.
В текущем сезоне футболист дебютировал на профессиональном уровне в Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.