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Сегодня, 18:50

Прокопьев вернулся в «Амкал» после расторжения контракта с «Ботевом». Его отпустят в профессиональный клуб, если будет предложение

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Амкала» Герман «Эль-Классико» Попков заявил, что полузащитник Михаил Прокопьев вернулся в команду после расторжения контракта с «Ботевом».

«Если будет интересное предложение от профессионального клуба, Миша всегда готов», — заявил Попков.

6 февраля «Ботев» объявил о расторжении контракта с медиафутболистом.

Российский хавбек перешел в клуб из Пловдива в октябре 2022 года.

За «Ботев» Прокопьев не провел ни одного официального матча.

В текущем сезоне футболист дебютировал на профессиональном уровне в Кубке России и в трех матчах сделал три голевые передачи.

Футбол
ФК Амкал
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Медиафутболист Михаил Прокопьев расторг контракт с «Ботевом»