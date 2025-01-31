Промес может сыграть за медиакоманду «Родина Медиа» в турнире в ОАЭ

Президент «Родины Медиа» Александр «T-killah» Тарасов рассказал, что экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес может сыграть за медиакоманду в турнире в Абу-Даби.

«Первую игру он точно пропустит, так как играет 1 февраля за дубайский ФК «Юнайтед»! Дай бог, мы проходим в 1/4 финала. Тогда есть большая вероятность, что мы его увидим в составе «Родины Медиа». И после этого можно будет судить о договоренностях», — цитирует «РБ Спорт» Тарасова.

33-летний голландский нападающий Промес находится в ОАЭ с февраля прошлого года. Он был задержан после окончания тренировочного сбора «Спартака», за который играл с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год.

Ему запрещено покидать страну до окончательного решения по поводу его экстрадиции. На родине футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и к полутора годам за нападение на человека с ножом.