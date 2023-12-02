Радимов — о Семаке в «Чисто Питере»: «Пусть занимается своим делом. В дыр-дыр и так поиграю»

Главный тренер медиафутбольной команды «Чисто Питер» Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении тренера «Зенита» Сергея Семака в команду.

«Нет. Вы посмотрите, сколько у него работы. Какой еще «Чисто Питер»? В межсезонье? Не надо! Пусть занимается своим делом. Зачем нам Семак. Я если захочу, ему позвоню и пойду в дыр-дыр и так поиграю. Я его знаю с 16 лет», — сказал Радимов «СЭ».

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