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Сегодня, 13:30

Рассказов — о словах президента 2Drots: «Три дня мы на YouTube и будем народной командой»

Отдел футбола «СЭ»
Николай Рассказов.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» ответил президенту клуба Медийной футбольной лиги 2Drots Никите Панасюку на заявление о том, что теперь его клуб, а не московский «Спартак» будет носить звание народной команды.

— Делать такие заявления на месте 2Drots не стал бы. У «Спартака» столетняя история. Да что далеко ходить — у «Крыльев» история идет с 40-х годов прошлого века. А тут: три дня мы на YouTube и будем народной командой! Выиграют вторую лигу, потом — первую, потом несколько титулов в РПЛ возьмут, тогда и поговорим про народную команду. Но вряд ли мы до этих событий доживем, — сказал Рассказов.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова
Николай Рассказов
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