Рэпер T-Killah: «Медиалига очень круто развивается, чего не скажешь про ту же Первую лигу»

Рэпер и президент медиафутбольного клуба «Родина Медиа» Александр «T-Killah» Тарасов считает, что медиалига развивается семимильными шагами в отличие от Первой лиги.

«Понятно, что в медиафутболе эта приставка «медиа» уже постепенно уходит на второй план, потому что в большинстве своем там играют бывшие или нынешние профессионалы. Но всем это стало привычно, на это уже меньше обращают внимание. Медиафутбол, медиалига, конечно, классно звучит. Но я уже давно предлагаю как-то немного поменять это название, потому что сразу изменится отношение к лиге. Сейчас МФЛ очень круто развивается, можно даже сказать, что семимильными шагами, чего не скажешь про ту же Первую лигу или лигу ниже.

Все-таки хочется, чтобы еще больше зрителей обращали внимание на наш турнир, а приставка «медиа» как будто немного сковывает и вешает клише на лигу. Хотя с точки зрения именно футбольной составляющей, уровень стал достаточно высоким. Мы видим, что клубы из МФЛ в Кубке России выступают подстать профессиональным командам», – цитирует Legalbet Тарасова.