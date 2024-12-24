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Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:04

«Родина Медиа» ведет переговоры об участии Промеса в Суперкубке МФЛ

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Создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о переговорах с нападающим «Дубай Юнайтед» Квинси Промесом.

Ранее президент MFL Николай Осипов заявил, что в Суперкубке MFL за Родину Медиа может сыграть Квинси Промес, а за Fight Nights могут выступить Кларенс Зеедорф и Бакари Санья.

«Сейчас мы на начальной этапе переговоров, находимся на стадии разговоров. Нам бы очень хотелось, чтобы он сыграл за нас, но пока это не точно, хотя это возможно», — сказал Тарасов «СЭ».

Семь команд сыграют в Суперкубке медиалиги в Абу-Даби. Первый этап: участвуют «Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа» и Fight Nights. Победитель пройдет в финальный раунд к «Броукам», 2Drots и «Амкалу».

31 января стартует предварительный раунд, пары 1/2 финала определятся жеребьевкой. Победители выйдут в малый финал, который состоится 2 февраля. 5 февраля состоятся полуфиналы основного раунда, финал — 8 февраля.

Денис Сафронов

Дмитрий Тарасов
Квинси Промес
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