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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 07:04

Орещук: «Рыбус ушел в медиалигу, потому что летом предложения от клубов его не устроили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роман Орещук, представитель бывшего защитника «Локомотива», «Спартака» и «Рубина» Мацея Рыбуса, прокомментировал переход игрока в медийный клуб ФК «10».

«Мацей ушел в медиалигу, потому что летом предложения от клубов его не устроили. Значит ли этот переход, что Рыбус завязал с профессиональным футболом? Если мы хотим остаться в футболе, значит, нужно поработать. Надо играть в футбол, а не бегать по кругу с тренером по физподготовке. Футбол — это игра с мячом, а не бег по кругу. Думаю, уже в декабре мы начнем искать команду. А там если найдем что-то интересное, то продолжим карьеру. В 35 лет еще рано заканчивать. Мацей в отличной форме — вчера тренировался и по датчикам был лучшим, хотя не играл 4 месяца.

Если зимой не найдем вариант, то будем разговаривать с ФК «10» о дальнейшем трудоустройстве. Тогда, наверное, придется отпустить мысли о большом футболе и работать здесь, потому что Мацей не хочет бросать футбол. Рыбус хочет остаться в футболе, а в каком качестве — будем смотреть. Но пока так далеко не заглядываем. Сейчас Мацею нужно привести себя в порядок, поймать игровой тонус и помочь новому клубу», — цитирует Sport24 Орещука.

Источник: Sport24
Мацей Рыбус
Роман Орещук
Футбол

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