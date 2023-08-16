Сапета — о «ФК 10» из медиалиги: «Азамат любит футбол и многое делает для команды»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета, который на данный момент выступает за медийную команду «ФК 10», рассказал, что его сподвигло создать Telegram-канал.

«Сейчас я тренируюсь и играю за «ФК 10», за команду Азамата [Мусагалиева]. Он очень любит футбол и многое делает для команды. Недавно мы сидели с другом, и он мне сказал: «Заведи Telegram-канал, почему нет?» Сразу создал, стараюсь туда выставлять свою жизнь. Потихоньку мои посты разлетаются. Почему бы и нет? Лучше поздно, чем никогда», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сапеты.

Также он ответил на вопрос, из чего состоит его сегодняшний день.

«Просыпаюсь, отвожу дочку в садик, а старшего сына на футбол. Он у меня играет на позиции левого полузащитника, сам левоногий. Выхожу на пробежку, в целом упражняюсь. Обычные житейские дела: куда-то съездить, решить проблему. В 9 вечера прихожу на тренировку, постоянно нахожусь в тонусе», — добавил футболист.

За время своей карьеры Сапета выступал за «Сатурн», «Динамо», «Ростов», «Урал», «Нижний Новгород», «Кубань» и «Волгу».