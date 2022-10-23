Сборная звезд Медиалиги может провести матч со сборной России

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал «СЭ», что сборная звезд Медиалиги может сыграть против одной из сборных России.

— Есть ли информация о матче сборной звезд МФЛ против кого-то?

— Матч будет.

— Против кого?

— Есть три варианта. Это большие команды — с именами. Со статусом сборной.

— Сборной России?

— Еще рано [говорить].

— Потенциально может состояться матч со сборной России?

— С какой-то из сборных России.

— Переговоры идут?

— Да, думаю, в ближайшую неделю будет результат.