Сборная звезд Медиалиги может провести матч со сборной России

Сегодня, 00:31
Глава МФЛ Николай Осипов рассказал «СЭ», что сборная звезд Медиалиги может сыграть против одной из сборных России.
— Есть ли информация о матче сборной звезд МФЛ против кого-то?
— Матч будет.
— Против кого?
— Есть три варианта. Это большие команды — с именами. Со статусом сборной.
— Сборной России?
— Еще рано [говорить].
— Потенциально может состояться матч со сборной России?
— С какой-то из сборных России.
— Переговоры идут?
— Да, думаю, в ближайшую неделю будет результат.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования