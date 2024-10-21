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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:17

Сборные США, Китая и России сыграют на первом в истории ЧМ среди медийных команд

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Президент Медиалиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» рассказал, какие сборные поучаствуют на чемпионате мира среди медийных сборных в феврале 2025 года в ОАЭ.

«Это будут сборные с разных континентов: США, Канада, Бразилия, Мексика, Венесуэла, Таиланд, Индонезия, Китай, Индия, ОАЭ и большие сборные из Европы, 16 команд точно набираем. Стоит отметить, что в ту же Венесуэлу мы планируем с отдельным визитом», — сказал Осипов «СЭ».

МФЛ была основана в 2022 году. С того же года ставшие лучшими по итогам сезона медиафутбольные клубы допускаются до участия в Кубке России среди профессиональных команд.

Сборная Медиалиги успела провести два товарищеских матча: против Крыльев Советов (уступили 0:4) и против сборной ФНЛ (уступили 0:4).

(Дарик Агаларов)

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