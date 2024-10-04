Селихов рассказал, что не интересуется медиафутболом

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к медиалиге.

«Равнодушен к медиалиге. Какая-то зрелищность там есть — орут, кричат, свой вайб. Не вижу ничего плохого, но чтобы сборная играла... Понятно, что есть трудности в подборе соперников, но для меня это немного не то.

Перешел бы сам? Не знаю. Никогда не говори никогда. Хотелось бы после карьеры передать свой опыт молодому поколению. А медийность — это немного не мое», — цитирует Селихова «РБ Спорт».

Вратарь выступает за «Спартак» с 2017 года. На его счету 1 матч за сборную России.